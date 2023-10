Engie va distribuer de l'énergie verte à cinq entreprises grandes consommatrices d'énergie

Engie a signé un accord avec cinq entreprises grandes consommatrices d'énergie pour leur fournir, durant cinq ans, une partie du courant produit par le parc éolien offshore C-Power, situé en mer du Nord, annonce jeudi le fournisseur d'énergie. Cela devrait permettre à Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus et Umicore de réduire l'empreinte carbone de leurs activités en Belgique.

Les cinq entreprises ont souscrit à un total de 70 MW de capacité éolienne offshore, fournissant l'équivalent de la consommation annuelle de près de 65.000 ménages (environ 161.000 MWh par an), détaille Engie. L'accord concernant ces "Corporate Power Purchase Agreements" sera valable de décembre 2023 à décembre 2028.

II devrait permettre à Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus et Umicore de réduire l'empreinte carbone de leurs activités en Belgique et d'éviter l'émission d'un total de 90.000 tonnes de CO2 par an.