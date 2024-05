Un nombre record de personnes ont déménagé dans une autre région en Belgique en 2023

L'exode de la population a été le plus marqué à Bruxelles: en tout, 37.613 habitants ont quitté la capitale l'année dernière. "La plupart des personnes qui quittent Bruxelles pour s'installer en Flandre ou en Wallonie le font parce que leur argent y a plus de valeur. Les maisons sont beaucoup plus chères à Bruxelles, elles coûtent parfois même jusqu'à un tiers de plus", expose Kristophe Thijs, porte-parole de la CIB. Les personnes qui quittent Bruxelles s'installent principalement en périphérie bruxelloise - en territoire flamand ou wallon - "pour ne pas perdre leur lien avec Bruxelles".

Si la capitale a été délaissée par certains habitants, elle a en revanche été plébiscitée par d'autres. Ainsi, en 2023, 10.856 Flamands et 8.532 Wallons se sont installés en région bruxelloise. "Ces personnes cherchent surtout à se rapprocher de leur lieu de travail", analyse Kristophe Thijs.