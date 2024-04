Etats-Unis: création d'un comité de conseil sur l'utilisation "sûre et sécurisée" de l'IA

Les patrons d'OpenAI, Microsoft et Google figurent parmi les membres les plus en vue d'un nouveau conseil fédéral créé pour conseiller le gouvernement américain sur l'utilisation "sûre et sécurisée" de l'intelligence artificielle (IA).

M. Mayorkas a souligné que si l'IA est un outil de transformation, "elle présente des risques réels".

"Le conseil aidera le ministère de la Sécurité intérieure à rester à l'avant-garde des menaces en constante évolution posées par des acteurs étatiques hostiles et à renforcer notre sécurité nationale", précise le communiqué.

L'IA peut être utilisée par des forces hostiles pour permettre des attaques plus rapides et à plus grande échelle contre des cibles telles que les pipelines, les chemins de fer et d'autres infrastructures stratégiques, avertit le document.