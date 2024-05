Intégrer l'IA dans les ressources humaines? Pas un défi majeur pour les entreprises belges

SD Worx a interrogé en février plus de 5.000 entreprises et 18.000 travailleurs dans 18 pays européens, dont la Belgique. Dans le Plat pays, 300 employeurs et 1.000 employés ont été sondés.

Il en ressort qu'un tiers des entreprises belges interrogées (31%) investira dans l'IA sur le lieu de travail au cours de l'année, ce qui correspond à la moyenne européenne.