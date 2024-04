Greenyard acquiert un nouveau fabricant de glaces végétales

Le négociant belge en fruits et légumes Greenyard a annoncé, jeudi, avoir acquis le producteur de desserts glacés sans produits laitiers Crème de la Crème basé à Hasselt. L'entreprise avait déjà acquis l'Italien Gigi Gelato sur le même segment en mai 2023.

Tout comme ce dernier, Crème de la Crème produit des glaces en bâtonnets. Il est aussi actif sur la glace en boîte.

"Nous sommes convaincus que la demande d'en-cas et desserts sains, délicieux et entièrement végétaux va continuer à croître", a déclaré le CEO de Greenyard, Francis Kint, prenant comme fondement l'augmentation des intolérances au lactose et des régimes sans gluten.