HSBC annonce le départ surprise de son directeur général Noel Quinn

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mardi le départ surprise de son directeur général Noel Quinn, qui dit vouloir souffler après "cinq ans intenses" à sa tête, et sans que la personne qui prendra sa suite ne soit encore connue.

"Nous savons tous à quel point le monde a été difficile au cours des cinq dernières années", a expliqué lors d'une conférence de presse le dirigeant, qui a notamment conduit la banque pendant la pandémie de Covid-19 et décidé d'une suspension du dividende qui avait tant contrarié certains actionnaires à Hong Kong.

La banque espère nommer son prochain patron "au cours du second semestre de cette année", a-t-il précisé.

La banque a souligné mardi qu'elle avait enregistré depuis l'arrivée à sa tête de M. Quinn, en 2020, "des bénéfices records et les rendements les plus élevés depuis plus de dix ans". Elle a mis en avant la "position de leader en matière de développement durable" acquise par le groupe.