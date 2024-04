Jeudi noir pour le transport aérien français, annulations de vols en Belgique aussi

Des milliers de vols annulés en pleines vacances scolaires françaises, des centaines de milliers de passagers "dans le flou": malgré un accord de dernière minute avec un syndicat d'aiguilleurs du ciel français, le trafic aérien s'annonce extrêmement perturbé jeudi en France et par ricochet en Belgique et en Europe.

Plus de 2.000 vols en Europe ont été supprimés et 1.000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l'espace aérien français, selon la principale association de compagnies aériennes du Vieux Continent, Airlines for Europe.

En Belgique, des vols à destination de Paris, Lyon, Toulouse, Nice et Marseille sont supprimés ce matin à l'aéroport de Zaventem (Brussels Airport). Des vols à destination ou à l'arrivée de la Corse, Rodez, Lourdes, Marseille, Bézier, Carcassonne, Perpignan ainsi que Bordeaux sont également annulés à l'aéroport de Bruxelles-Sud-Charleroi (BSCA).