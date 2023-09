La Bourse de Paris commence bien la semaine

Saint-Gobain sur le toit de l'Europe boursière

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain (0,61%) à 60,62 euros va intégrer l'indice pan-européen le plus resserré, le Stoxx 50, le 18 septembre a annoncé vendredi après la clôture des marchés l'opérateur Qontigo.

LVMH sans couronne

La capitalisation du laboratoire Novo Nordisk a dépassé vendredi à la clôture celle du géant mondial du luxe, faisant de la société danoise la plus grosse entreprise européenne cotée, place occupée depuis plus deux ans et demi par LVMH. La valeur de l'action LVMH a perdu plus de 13% en Bourse en un mois et demi.

Lundi, l'action prenait 0,91% à 783,10 euros tandis que celle de Novo Nordisk gagnait 1,01%.