La Bourse de Paris en hausse, portée par le luxe

L'indice vedette CAC 40 a terminé à 7.981,51 points. Mardi, il avait perdu 1,40% pour terminer à 7.932,61 points, au plus bas depuis le 29 février.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,62% mercredi, notamment portée par LVMH, malgré un environnement macroéconomique plus incertain, les investisseurs voyant la perspective d'une première baisse des taux de la banque centrale américaine s'éloigner.

"Le marché est dans une situation plus confortable que la veille" alors que "le début de semaine était surtout marqué par les attentes sur le desserrement éventuel de la politique monétaire (baisse de taux NDLR) de la banque centrale américaine", commente Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM.

LVMH en ligne avec les prévisions

LVMH, numéro un du luxe dans le monde et deuxième plus grosse valorisation boursière en Europe, a annoncé mardi des ventes en recul au premier trimestre de 2% sur un an, à 20,7 milliards d'euros. Ces résultats sont toutefois conformes aux prévisions des analystes. Le titre a progressé de 2,84% à 804,00 euros.

Vinci débarque à Edimbourg

Le géant français du BTP et des infrastructures Vinci a avancé de 0,31% à 112,30 euros après avoir annoncé un accord pour racheter 50,01% des parts de l'aéroport d'Edimbourg "pour un prix de 1,27 milliard de livres sterling", soit près de 1,5 milliard d'euros.

Casino sous l'oeil de Fitch

L'agence de notation Fitch a relevé mardi de "RD" à "CCC+" la note de la dette à long terme de Casino, expliquant avoir pris cette décision à la suite de "la finalisation de la restructuration" du groupe de grande distribution, actée fin mars.

L'action a gagné 2,47% à 3 centimes.