La Bourse de Paris en repli sur le mois pour la première fois depuis octobre

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,99% mardi et affiche un bilan mensuel négatif pour la première fois depuis octobre, à l'issue d'une séance dense en résultats d'entreprises et en indicateurs macroéconomiques mitigés.

Au chapitre macroéconomique, en zone euro, le PIB est en hausse de 0,3% par rapport au trimestre précédent, plus que prévu, tandis que l'inflation est restée stable à 2,4% sur un an en avril, a annoncé mardi Eurostat.

Ces données confortent davantage le marché dans le scénario d'une première baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin.

Toutefois, la place boursière parisienne s'est enfoncée en terrain négatif en fin de séance, après la publication d'un indice trimestriel du coût de l'emploi aux Etats-Unis plus fort que prévu. A +1,2%, le coût de l'emploi au premier trimestre a accéléré à un rythme le plus rapide depuis un an et demi.

Lorsque ces coûts augmentent, "cela signifie moins de marge pour les entreprises", qui pourraient ainsi le répercuter sur leurs prix de vente", explique Mabrouk Chetouane.