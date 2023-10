La Bourse de Paris entraînée par la chute de LVMH

Surtout, "ces résultats reflètent la situation macroéconomique", commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés d'IG France.

"On voit que le durcissement des politiques monétaires" menées par les banques centrales européenne et américaine "touche tous les secteurs, l'argent étant moins disponible et plus cher", poursuit l'analyste.

Les "problèmes de la reprise d'activité de la Chine depuis la fin du confinement ressortent aussi" dans ces résultats, la croissance du groupe ralentissant sur cette zone géographique, ajoute Alexandre Baradez, alors que la Chine peine à repartir depuis "la fin du confinement".