La Bourse de Paris s'offre un rebond

L'indice CAC 40 a gagné 0,63%, soit 44,45 points à 7.116,24 points. Après cinq séances consécutives de baisse, il était tombé à un plus bas de clôture depuis mars, au moment de la crise bancaire.

La Bourse de Paris a connu jeudi sa première séance de hausse en six séances, rebondissant malgré une nouvelle poussée des taux d'intérêt des États européens sur le marché obligataire.

Lucas Excoffier, en charge du courtage continental chez Oddo BHF, observe de "l'attentisme avant l'intervention de Jerome Powell", le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine "dans la soirée et de la publication de l'indice PCE d'août de demain" (vendredi). Ce dernier indicateur d'inflation est privilégié par la Fed.

La séance de vendredi s'annonce également dense en Europe avec la publication de l'indice des prix à la consommation de la zone euro en septembre.

En guise d'amuse-bouche, les investisseurs ont pu se pencher jeudi sur les chiffres en Allemagne, où l'inflation a reculé à +4,5% sur un an en septembre, un peu moins que prévu par les analystes et au plus bas le début de la guerre en Ukraine en février 2022.