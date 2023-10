La Bourse de Paris termine parfaitement à l'équilibre

L'indice vedette CAC 40 a lâché quelque 0,32 point (-0,00%) et clôture au plus bas depuis janvier. Mardi, la Bourse de Paris avait clôturé à 6.997,05 points, tombant en dessous du seuil des 7.000 points pour la première fois depuis mars 2023, au moment où la crise bancaire avait fait reculer toutes les Bourses mondiales.

Depuis plusieurs jours, les investisseurs ont les yeux braqués sur le marché obligataire, où le rendement des emprunts américains à 10 ans a de nouveau atteint son plus haut niveau en plus de 16 ans à 4,88%, avant de retomber à 4,73% en fin de séance.

Le taux de la dette allemande à dix ans, qui fait référence sur le Vieux Continent, a quant à lui dépassé les 3% mercredi pour la première fois depuis 2011, mais se détendait aussi en fin de séance, à 2,92%.

"Le problème aujourd'hui est la vitesse d'appréciation des taux: c'est perçu comme difficilement contrôlable et c'est l'enjeu à court terme, or le marché n'a pas d'élément qui lui permette de dire si la vitesse va ralentir ou se stabiliser", commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM.