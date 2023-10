La société belge de pièces automobiles détachées Dumarey s'étend en France

La fabrique, qui crée des pièces automobiles pour les bus et les camions et où travaillent plus de 300 personnes, se situe à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon.

Dumarey reprend donc le site via sa filiale française Powerlidge Strasbourg, notamment spécialisée en boîte de vitesses automatiques pour voitures particulières. Les détails financiers ne sont pas connus.