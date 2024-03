La société de médias de Trump au Nasdaq dès mardi

La société de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), intégrera mardi le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques à la bourse de New York. L'entreprise l'a annoncé dans un communiqué commun avec Digital World Acquisition Corp (DWAC), une société d'acquisition à vocation spécifique (spac), coquille vide cotée dans le but de réaliser une fusion ou une reprise.