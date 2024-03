La société de médias de Trump va entrer en Bourse, des milliards en perspective pour lui

La société de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), va fusionner avec un véhicule coté en Bourse, après un vote favorable lors d'une assemblée générale, vendredi, un développement qui doit débloquer une manne de plusieurs milliards de dollars pour l'ancien président américain.

Au terme de ce procès, Donald Trump avait été condamné pour avoir menti sur la valeur de ses actifs, notamment pour obtenir des prêts bancaires.

Concrètement, TMTG va fusionner avec Digital World Acquisition Corp (DWAC), un véhicule coté dont le seul but est de permettre à une société d'accéder plus facilement à la Bourse que par la voie classique d'une introduction en bonne et due forme.

TMTG, dont Donald Trump lui-même est le principal actionnaire, va contrôler plusieurs dizaines de millions d'actions de la nouvelle société cotée.