Le BEL 20 est resté tiraillé entre arGEN-X en baisse et Solvay en hausse

Après avoir évolué plus de six heures dans le vert mercredi, l'indice BEL 20 devait repartir à la baisse après l'ouverture de Wall Street, un rebond final lui permettant de ne céder que 0,06% à 3.794,57 points avec huit de ses éléments en baisse.

Solvay (29,80) se distinguait par un nouveau bond de 3,54% alors qu'à l'inverse le poids-lourd arGEN-X (340,00) abandonnait 2,69%. Galapagos (27,38) cédait également 1,16% alors que Syensqo (87,56) et UCB (119,90) s'appréciaient de 0,39 et 0,46%.

Melexis (72,80) et D'Ieteren (203,00) étaient négatives de 0,41 et 0,29%, WDP (24,76) et Elia (91,65) reculant de 0,96 et 0,70% alors que Lotus Bakeries (8.870) et Umicore (21,24) progressaient de 0,34 et 0,95%.

Azelis (23,50) s'envolait par ailleurs de 14,3%, Bpost (3,565) gagnant 2,3%, ce que perdait Unifiedpost (3,86). olruyt (40,70) remontait de 1%, Euronav (15,48) et Exmar (7,59) de 1,5 et 1,7%, Proximus (7,24) de 1,2%.

Biotalys (3,14) était enfin positive de 6,8% alors que Nyxoah (8,82) et Mithra (0,2205) abandonnaient 2 et 4,5%.