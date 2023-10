Le BEL 20 et ses voisins terminent dans le désordre

Notre indice vedette bénéficiait du soutien des poids-lourds AB InBev (51,33) et arGEN-X (474,60) qui progressaient de 1,38 et 0,15% en compagnie de UCB (80,14) et Melexis (85,70), positives de 0,93 et 1,78%.

Barco (17,50) reculait par contre de 1,46% en compagnie de Aperam (28,04) et Umicore (21,99) qui perdaient 0,57 et 1,17%, Elia (92,15) et Proximus (7,71) cédant 0,11 et 0,67%.