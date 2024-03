Le BEL 20 hésite après quatre séances consécutives de baisse

Offre de rachat de la CMB acceptée par la majorité des actionnaires, Euronav (14,10) chutait de 5,4% supplémentaires avant de ramener sa perte à 0,5% tandis qu'Elia (95,80) conduisait les baisses en cédant 1%.

Aedifica (52,10), Galapagos (30,76) et Sofina (198,30) suivaient avec des reculs de 0,7%, ce que regagnait par contre arGEN-X (335,70) en compagnie de Solvay (23,58) et UCB (108,25) qui s'appréciaient de 0,6%. Ageas (40,34) et KBC (68,54) étaient positives de 0,5 et 0,1% contrairement à AB InBev (54,95) qui reculait de 0,4%, Melexis (75,30) et Umicore (20,59) de 0,1 et 0,4%.