KBC et Cofinimmo "ex-coupons" repoussent le BEL 20 sous les 4.000 points

L'indice BEL 20 devait entamer la semaine sous les 4.000 points et s'y maintenir sous la pression des détachements de coupons KBC et Cofinimmo. Ses voisins européens restaient partagés dans l'attente des données de l'inflation américaine mercredi.

Lotus Bakeries (9.770) et Melexis (81,45) abandonnaient 1,01 et 1,33%. arGEN-X (342,20) et UCB (122,05) perdaient 1,64 et 0,77%, Galapagos (26,56) cédant 0,38% tandis que Solvay (34,31) et Syensqo (94,29) s'appréciaient de 1,96 et 0,27%.

L'indice bruxellois cédait finalement 0,82% à 3.980,58 points alors que KBC (68,64) reculait de 3,84% et Cofinimmo (60,20) de 9,06% pour des gains de 0,59 et 0,33% compte tenu de la soustraction des dividendes.

AB InBev (60,02) valait 0,91% de plus que vendredi, Sofina (225,20) et D'Ieteren (218,20) étant positives de 1,08 et 0,65% alors qu'Ageas (45,68) cédait 0,39%.

Hors BEL 20, des détachements de coupons étaient intervenus en Kinepolis (40,25) et SmartPhoto (27,00), ces titres étant respectivement inchangé et en hausse de 1,89% compte tenu des soustractions des dividendes, Home Invest (16,22) reculant de même de 2,05% avec un cours en baisse de 8,2%.

Ontex (9,42) et Jensen (37,50) valaient 2 et 1,3% de plus que vendredi, Colruyt (43,26) et Econocom (2,40) progressant de 1,3 et 0,8%, Proximus (7,30) et CFE (7,85) de 2,2 et 1,9%.