Le BEL 20 poursuit sur sa lancée avec Barco au rebond

Melexis (94,50) et Elia (113,90) se démarquaient par des baisses de 1,1 et 0,2% en compagnie de Aedifica (63,85) qui reperdait 0,1%.

AB InBev (52,68) valait 1,3% de plus que la veille, KBC (65,80) et Ageas (37,91) s'appréciant de 0,7 et 1,6%, Solvay (103,35) et UCB (81,92) de 1,2 et 0,8%, Galapagos (38,43) de 0,1%.

Aperam (29,41) et Umicore (28,17) remontaient de 1,1 et 1,5%, Proximus (7,30) et WDP (28,28) gagnant 1,1 et 1,4%.

Iep Invest (5,05) et Keyware Tech. (0,93) reperdaient par ailleurs 6,5 et 4,1% dans des marchés toutefois étroits, les résultats de Orange Belgium (13,96) étant accueillis par un recul de 2,8% tandis que Bpost (4,22) et Ahold Delhaize (31,31) étaient en hausse de 1,5%.