Le BEL 20 a progressé plus timidement que ses voisins européens

Après une brève incursion dans le rouge vendredi à la mi-journée, l'indice BEL 20 devait repartir à la hausse et confirmer une avance de 0,44% en terminant à 3.874,87 points avec 16 de ses éléments dans le vert mais, toujours à la traine de ses voisins européens.

Les immobilières étaient soutenues avec des gains de 1,69 et 1,89% en Aedifica (60,20) et WDP (24,76), Cofinimmo (62,00) s'appréciant de 0,81%. Les hausses étaient finalement emmenées par Sofina (219,40) qui gagnait 1,95%, Solvay (30,18) et Syensqo (86,63) étant positives de 1,45 et 1,20% tandis que arGEN-X (349,30) et Galapagos (26,68) se contentaient de 0,90 et 0,45% de mieux.

UCB (124,55) reculait de 0,44% mais, gagnait en fait 0,65% compte tenu de son détachement de coupon. Melexis (80,95) et KBC (68,92) pesaient sur la tendance en abandonnant 0,80 et 0,83%, Ageas (43,42) cédant 0,09% alors que AB InBev (56,12) gagnait de justesse 0,11%. D'Ieteren (203,40) et Lotus Bakeries (9.420) s'appréciaient de 0,30 et 0,32%, GBL (70,00) et Ackermans (160,50) de 1,45 et 1,65%.

Après confirmation de ses prévisions, Xior (26,70) se distinguait par ailleurs en bondissant de 6,1% en compagnie de Proximus (7,03) qui gagnait 3,4% après avoir dépassé ses prévisions. Bpost (3,725), Immobel (26,90) et Ontex (9,46) bondissaient de plus de 3%, Euronav (15,87) et DEME (149,60) gagnant 2,2% chacune. Celyad (0,335) et Nyxoah (9,60) étaient enfin positives de 6,3 et 2,8% alors que Mithra (0,216) perdait 1,8%.