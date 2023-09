Le BEL 20 recule Aedifica en tête

Aedifica (57,60) emmenait les baisses en chutant de 2,87% devant Galapagos (33,81) qui abandonnait 2,06% alors que Solvay (106,15) et arGEN-X (485,80) reculaient de 1,89 et 1,20%.

Melexis (81,35) et Barco (19,57) cédaient 0,61%, Umicore (23,14) et Aperam (27,21) perdant 1,87 et 0,58% tandis que Sofina (204,00) reperdait 0,58%.

Unifiedpost (2,87) et Belysse (0,774) chutaient par ailleurs de 8,6 et 6,7%, Agfa-Gevaert (1,98) perdant 3,1% tandis que des reculs de plus de 2% étaient notés en Atenor (16,60), Cenergy (6,96), Orange Belgium (13,62), Shurgard (39,20), Montea (70,80), Recticel (9,99) et Ekopak (18,05).

Crescent (0,0168) bondissait par contre de 7,7% tandis que la BNB (518,00) et Euronav (14,47) regagnaient 2,8 et 1,5%.