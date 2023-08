Le Bel 20 regagne finalement un peu de terrain

Après une tentative de rebond lundi à la mi-journée, l'indice Bel 20 devait repartir à la baisse et terminer dans l'indécision avec un regain final de 0,06%, à 3.687,05 points, et 11 de ses éléments dans le vert, KBC (65,26) en tête avec un gain toutefois ramené à 0,74%.

Proximus (6,66) ne gagnait plus que 0,42%, AB InBev (51,48) étant positive de 0,63% tandis qu'Ageas (37,49) cédait 0,69%.

Les baisses étaient par contre emmenées par Aedifica (60,60) avec un recul de 1,54% devant Barco (20,00) et Umicore (25,27) qui perdaient 1,48%.

arGEN-X (457,10) et Galapagos (36,12) valaient 0,53 et 0,61% de plus que vendredi, UCB (82,14) gagnant de justesse 0,15% tandis que Solvay (104,25) cédait de même 0,10%.

Melexis (89,25) avait viré de 0,11% à la hausse et Sofina (206,00) était positive de 0,59% alors qu'Elia (102,30) et Aperam (27,11) reculaient de 0,87 et 0,51%, WDP (25,66) de 0,70%.

Les résultats et prévisions de Sipef (53,60) étaient accueillis par une chute de 2,2%, Viohalco (6,15) et bpost (4,63) reperdant 3,6 et 2,1% tandis qu'Econocom (2,73) regagnait 2,2%.