Le BEL 20 se distingue grâce au rebond de arGEN-X

En rebondissant de 0,9% à 3.651 points vendredi vers onze heures, l'indice BEL 20 se distinguait grâce au rebond de 7% de son poids-lourd arGEN-X (319,70), des regains de 1,6 et 2,6% étant également relevés en Solvay (26,46) et Syensqo (93,91).

AB InBev (58,18) était positive de 1%, Galapagos (35,80) et UCB (76,42) s'appréciant de 0,3%, Ackermans (157,70) et Elia (112,60) de 0,4 et 0,2%.

Huit éléments du BEL 20 étaient par contre en baisse avec un recul de 0,7% en D'Ieteren (174,50), des replis de 0,2% étant relevés en Proximus (8,514) et Sofina (222,60), de 0,1% en KBC (57,80) et Umicore (24,69).

Belysse (0,69) et Agfa-Gevaert (1,352) valaient par ailleurs 4,2 et 1,5% de plus que jeudi alors que Greenyard (6,00) et Atenor (6,22) reculaient de 2,3 et 4,3%, Barco (16,53) de 1,1%.

Nyxoah (4,35) et Biotalys (4,76) reperdaient enfin 3,3 et 4,4% tandis que Mithra (1,168) et Hyloris (11,40) progressaient de 2,8 et 3,6%.

L'euro s'inscrivait à 1,1010 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0990 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.965 euros, en progrès de 245 euros.