Le BEL 20 termine la semaine de justesse dans le vert, WDP en tête

Ageas (43,06) et KBC (69,60) reculaient de 0,14 et 0,57%, des pertes de 1,37 et 1,85% étant notées en arGEN-X (337,30) et Syensqo (86,67) alors que Solvay (30,75) et UCB (121,20) étaient en hausse de 0,33 et 1%.

Melexis (71,15) et Elia (92,35) reculaient de 0,14 et 0,48%, Umicore (21,08) et Ackermans (158,20) de 0,19 et 0,57%.

Les annonces de Econocom (2,30) étaient accueillies par un bond de 5,5%, Cenergy (7,59) et Viohalco (5,50) bondissant de 9,5 et 4,5% tandis que Belysse (0,87) progressait de 3,6% et EVS (33,10) de 1,4% comme Ontex (9,07). Agfa-Gevaert (1,138) et Bpost (3,55) étaient par contre négatives de 2,9 et 1,8%, Recticel (11,62) reperdant 2,3%.

Celyad (0,3395) était enfin positive de 4,1% alors que Mithra (0,224) et Onward Medical (5,08) chutaient de 3,8 et 4,5%.