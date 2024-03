Le chef de la rédaction de la Provence mis à pied après une Une sur Macron

"Il (Emmanuel Macron, ndlr) est parti et nous, on est toujours là...", titrait jeudi le journal basé à Marseille, reprenant les mots d'un habitant cité en page intérieure.

Le directeur de la rédaction de La Provence a été sanctionné vendredi après une Une sur la visite du président Emmanuel Macron à Marseille, jugée ambiguë par la direction du quotidien de l'armateur CMA CGM, le Syndicat des journalistes dénonçant des "pressions politiques" et appelant à la grève.

Dans un encart "A nos lecteurs" publié vendredi en Une du quotidien, le directeur de la publication, Gabriel d'Harcourt, présente les "plus profondes excuses" du journal pour cette Une, qui a "induit en erreur nos lecteurs".

"Cette citation en Une et la photo d'illustration qui l'accompagnait ont pu laisser croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidés à narguer l'autorité publique, ce qui ne reflète en rien les valeurs et la ligne éditoriale de votre journal", écrit-il.

En pages intérieures, dans un des articles sur les suites de la visite présidentielle, titré "La Castellane, le jour d'après", cette citation était cependant attribuée à un habitant de cette cité excentrée et gangrenée par la violence du narcotrafic: "C'est drôle, réagit Brahim, hier (mardi) ils ont trouvé tous les moyens nécessaires pour encadrer la visite du président. Il est parti, et nous on est toujours là, dans la même galère".

D'autres articles évoquaient la "guérilla sur le terrain de la com'" entre dealers et ministère de l'Intérieur, ou "les coulisses d'un show présidentiel improvisé".