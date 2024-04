Un nouveau salon pour les vins wallons

Le château d'Acoz, à Gerpinnes (Hainaut), servira de décor à un salon des Bulles et Vins Wallons, qui rassemblera une vingtaine de vignerons du sud du pays au cours du week-end des 13 et 14 avril.

Ce salon marque la renaissance d'un événement qui fut organisé sous différentes formes du début des années 2000 jusqu'en 2022. Après deux ans d'interruption, une vingtaine de vignerons - et une cidrerie - se retrouveront ce week-end au château d'Acoz.

Organisé par le Syndicat d'Initiative de Gerpinnes et l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W), le salon ouvrira ses portes au grand public le samedi 13 de 12h00 à 20h00 et le dimanche 14 de 10h00 à 18h00. Le prix de l'entrée, verre et voucher compris, est fixé à 7 euros.