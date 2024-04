Le BEL 20 modère son rebond après les espoirs suscités par les annonces de la BCE

D'Ieteren (205,80) et Ackermans (157,60) emmènent par contre les baisses en reculant de 1,25 et 1,62%, tandis qu'Elia (93,00) perd 1,06%.

Solvay (28,96) et Umicore (21,00) suivent avec des mieux de 1,12 et 0,86%, alors qu'Aedifica (58,35) et Cofinimmo (62,30) s'apprécient de 0,78 et 0,81%.

AB InBev (55,54) et KBC (68,96) valent 0,47 et 0,29% de plus que la veille, alors qu'Ageas (42,36) reperd 0,89%.

Galapagos (28,86) revient à son point de départ, tandis qu'arGEN-X (353,00) et Syensqo (89,55) restent négatives de 0,87 et 0,71%.

Deceuninck (2,49) et Ontex (8,83) se distinguent par ailleurs en bondissant de 4,6 et 5,1%, Bpost (3,54) et Atenor (6,57) regagnant 2,1 et 3,3%. Jensen (37,20) et Inclusio (13,55), à l'inverse, sont en baisse de 2,3 et 1,8%.