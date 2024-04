Le grossiste néerlandais Sligro ne vendra plus de tabac à partir de 2025

Le grossiste néerlandais Sligro ne vendra plus du tout de tabac dès 2025, a-t-il fait savoir jeudi. Une partie des ventes s'arrêtera déjà le 1er juillet 2024.

"De plus en plus de détaillants cessent d'ores et déjà de vendre du tabac, nous voyons donc un transfert de volume vers les points de vente de certains de nos clients", explique l'entreprise.

Les ventes des produits du tabac déclinaient déjà pour le grossiste: pour l'ensemble de l'année 2023, elles représentaient encore 7,4% du total, contre 7,9% l'année précédente. Une hausse de 9,2% est toutefois à noter pour le premier trimestre 2024.