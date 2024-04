Le groupe Beaulieu va supprimer 95 postes en Belgique

Le groupe Beaulieu (BIG), spécialisé dans les revêtements de sol, va supprimer 95 emplois en Belgique, au sein de ses divisions paillasson et vinyle de luxe, a-t-il fait savoir jeudi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire.

Le segment tapis a fort souffert de la concurrence accrue, de volumes en baisse, et de coûts salariaux et énergétiques élevés, relève la direction. Tant la production que la vente vont être interrompues, en Belgique et en Pologne, où travaillent 16 personnes.

Le marché du vinyle de luxe connaît depuis plusieurs années une surcapacité, en raison d'une offre régionale trop importante et de la concurrence des marchés asiatiques qui pèse sur les prix. Malgré un plan de transformation et plusieurs investissements au sein de cette branche, les conditions de marché actuelles ne permettent pas de viser la rentabilité, ajoute l'entreprise. Le groupe entend cependant maintenir l'activité commerciale au sein de ce segment.