Le groupe belge Comfort Energy prend une participation majoritaire dans Future Fuels

Comfort Energy Group, l'un des plus grands fournisseurs de carburant liquide en Belgique, prend une participation majoritaire (de 80%) dans la société néerlandaise Future Fuels. Cette entreprise produit et distribue du "diesel bleu", un combustible plus durable fabriqué via l'hydrogénation de déchets et d'huile végétale, comme l'huile de friteuse, et dont l'acquéreur aura l'exclusivité de la distribution en Belgique.