Le Kenya entame trois jours de deuil national après la mort de son chef des armées

Le Kenya a entamé vendredi trois jours de deuil national après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de neuf hauts responsables militaires.

L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident.

"Un éminent général quatre étoiles est tombé dans l'exercice de ses fonctions et au service du pays", avait poursuivi M. Ruto.

Des médias kényans ont indiqué qu'il s'agissait du cinquième accident d'hélicoptère militaire en 12 mois, les appareils étant souvent vieux et mal entretenus.

Selon le président Ruto, les hauts gradés étaient à bord d'un hélicoptère Bell UH-1B, surnommé "Huey", un appareil développé dans les années 1950 et largement utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam.

Des messages de condoléances ont été envoyés, entre autres, par l'Union africaine, le groupement régional d'Afrique de l'Est (IGAD) et les ambassades des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne au Kenya.

"Cette perte n'est pas seulement ressentie par le Kenya, mais aussi par toute la région", a déclaré le secrétaire général de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, sur X.