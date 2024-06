Le Nigeria ralenti par une grève générale illimitée sur fonds de crise économique

Ecoles et aéroports fermés, pannes d'électricité: le Nigeria tourne au ralenti depuis lundi matin à cause d'une grève générale illimitée suite à l'échec des négociations entre syndicats et gouvernement pour un nouveau salaire minimum, sur fond de grave crise économique.

Les principaux syndicats du pays le plus peuplé d'Afrique, le Congrès du travail du Nigeria (NLC) et le Congrès des syndicats (TUC), ont exhorté les travailleurs à ne pas se rendre au travail après que le gouvernement a refusé d'augmenter le salaire minimum au-delà des 60.000 nairas qu'il propose (environ 40 euros).