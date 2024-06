Voici le classement des villes les plus chères du monde pour les expatriés: où se situe Bruxelles?

Hong Kong reste la ville la plus chère du monde pour les travailleurs étrangers, ressort-il lundi du classement publié annuellement par l'entreprise de services RH Mercer. Bruxelles se classe pour sa part en 37e position.

Hong Kong devance la cité-État de Singapour. Suivent ensuite quatre villes suisses : Zürich, Genève, Bâle et Berne. Le top 10 des villes les plus chères pour les expatriés est complété par New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Nassau (Bahamas) et Los Angeles (États-Unis).