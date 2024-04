Le PIB américain enfonce Wall Street et les marchés européens dans le rouge

La plus forte baisse revenait dès lors à Solvay (29,75) avec une chute de 4,65% devant KBC (69,50) qui abandonnait 2,63%, suivie de Galapagos (26,56) et D'Ieteren (202,80) négatives de 2,06 et 1,55% tandis que Melexis (81,60) et Elia (89,90) perdaient 1,45 et 1,69%.

UCB (125,10) se démarquait par un bond de 3,56% en compagnie de Lotus Bakeries (9.390) et AB InBev (56,06) qui gagnaient 0,97 et 0,04%, les baisses étant emmenées par l'immobilière WDP (24,30) qui reculait de 4,93% mais, celle-ci ne cédait que 0,57% compte tenu de son détachement de coupon.

Ageas (43,46) valait 0,91% de moins que la veille, arGEN-X (346,20) et Syensqo (85,60) cédant 1,06 et 0,43% tandis que GBL (69,00) et Ackermans (157,90) perdaient 1,36 et 1%.

Bekaert (46,10) perdait par ailleurs 2,7%, Proximus (6,80) et Bpost (3,60) reculant de 2,3 et 3,2%, Shurgard (37,15) et Atenor (5,93) de 2,6 et 4%. Barco (13,12) regagnait par contre 2,5% tandis que CFE (7,73) s'appréciait de 2,1%.

Nyxoah (9,34) et Onward Medical (4,64) chutaient enfin de 4,7 et 4,3% tandis qu'IBA (12,96) reperdait 2,5%.