Le rouge l'a finalement emporté au sein de l'indice BEL 20

Galapagos (33,73) suivait avec une baisse de 2,03%, arGEN-X (450,40) reculant de 0,07%, Solvay (103,70) et UCB (67,98) de 0,48 et 0,44%.

Aperam (27,74) et Ageas (38,68) se démarquaient par des hausses de 1,61 et 0,89% en compagnie d'AB InBev (56,82) qui s'appréciait de 0,71%, les baisses étant par contre emmenées par Aedifica (56,95) et Cofinimmo (63,35) qui chutaient de 3,23 et 3,06%.

Elia (100,80) et Sofina (197,70) valaient 1,66 et 2,03% de moins que lundi, Melexis (82,20) et Barco (15,54) perdant 0,66 et 0,58% tandis que D'Ieteren (156,10) et Proximus (8,702) reperdaient 0,51 et 0,02%.

La BNB (530,00) se distinguait par ailleurs en bondissant de 6,4% après avoir déjà regagné 3,5% la veille, Lotus Bakeries (7.940) bondissant de 4,2% alors que Atenor (5,66) plongeait de 8,7% en compagnie de Orange Belgium (13,40) et Agfa-Gevaert (1,48) qui chutaient de 3,6 et 5,2%, Immobel (27,00) et Xior (30,35) reculant de 5,1 et 3,3%.

Biosenic (0,0422) et Biotalys (2,29) valaient enfin 10,2 et 5,4% de moins que la veille, Celyad (0,518) abandonnant 4,1% alors que Nyxoah (4,80) remontait de 3,7%.