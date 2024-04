Le TEC réorganise ses lignes de bus à Namur en raison de l'extension du piétonnier

C'est pourquoi les lignes de bus situées à proximité du futur piétonnier se concentreront désormais sur l'axe Rogier-Brabant. De nouveaux arrêts et quais ont notamment été aménagés près du Musée africain, de l'hôtel Ibis et dans la rue Rogier.

La réorganisation des itinéraires de bus doit permettre une vraie mise en piétonnier du centre-ville et ainsi remplacer l'actuelle zone de rencontre à trafic limité "trop peu lisible pour les utilisateurs et utilisatrices", a expliqué la Ville de Namur.

Concrètement, dès le 2 mai, les lignes qui sortent de Namur vers Saint-Servais, Belgrade, Salzinnes et Flawinne rejoindront les nouveaux quais de la place de la Station. Celles qui rentrent dans Namur depuis ces localités continueront l'itinéraire actuel via le boulevard du Nord, avant d'effectuer leur retour en juillet sur la place de la Station.

Concernant la place de la Station, il est recommandé aux usagers de vérifier le quai de départ de leur ligne via trouvermonarret.be. Concernant la zone autour du piétonnier, l'arrêt le plus proche de celui anciennement desservi peut être identifié sur le site du Tec.

"Cette réorganisation doit notamment permettre d'améliorer la convivialité dans le centre-ville en limitant les véhicules et en supprimant les dispositifs encombrants liés aux bus", est-il encore précisé dans le communiqué. "Cela, au profit de plantations et d'aménagements plus conviviaux comme des bancs et des espaces avec des arceaux pour vélos et motos."