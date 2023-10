Le vert l'emporte brièvement après un début de séance irrégulier

L'indice bruxellois était surtout freiné par la chute de 5,3% de Cofinimmo (61,05) qui revenait aux écrans après son augmentation de capital. Melexis (83,40) et Ackermans (139,10) progressaient par contre de 1 et 0,7%, AB InBev (50,59) et Sofina (185,70) de 0,9 et 0,2% tandis que KBC (56,64) et Ageas (37,49) cédaient 0,2%.

Solvay (101,55) et UCB (77,10) perdaient 0,5 et 0,3%, arGEN-X (454,80) et Galapagos (32,03) reculant de 0,1 et 0,6%. D'Ieteren (153,80) valait 0,5% de moins que la veille, Aperam (26,57) se dépréciant de 1,2% tandis que Elia (87,85) et Barco (17,74) regagnaient 1 et 0,6%.