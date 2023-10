L'écluse d'Auvelais a rouvert après un mois et demi de travaux

L'écluse d'Auvelais, sur la Sambre, a pu accueillir son premier bateau depuis sa réouverture jeudi après-midi peu avant 16h30, a indiqué le SPW Mobilité et Infrastructures. Le chantier entamé le 20 août et qui avait entraîné la fermeture de l'ouvrage d'art est à présent terminé.

Les travaux entrepris doivent permettre le passage de bateaux présentant un enfoncement de 2,80 mètres - contre 2,60 mètres actuellement - et s'inscrivent dans le projet Seine-Escaut qui prévoit la connexion de la Meuse et de la Sambre namuroise au bassin de la Seine.

Selon le SPW Mobilité et Infrastructures, plus d'une trentaine de bateaux - 20 montants et 17 avalants - vont pouvoir reprendre leur navigation vers Charleroi ou Namur.