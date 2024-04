L'entreprise CVC Capital devient actionnaire majoritaire de World of Talents

"Cet investissement marque un nouveau chapitre dans l'histoire de World of Talents, avec pour objectif d'accélérer sa croissance, de diversifier son offre et d'élargir son empreinte géographique" tant au niveau national qu'international, est-il indiqué dans le communiqué. Le réseau RH pourra désormais compter sur l'expertise du géant européen pour atteindre ses objectifs d'expansion.

"Nous sommes très fiers de la croissance que World of Talents a réalisée au cours des cinq dernières années, depuis notre arrivée. Nous sommes convaincus que les bases nécessaires ont également été posées et qu'elles constituent la base d'une croissance continue à l'avenir", s'est d'ailleurs enthousiasmé un manager de la société d'investissement.

World of Talents est un groupe international qui se concentre sur les professions en pénurie et la gestion de talents. Le réseau RH est notamment actif dans les domaines de l'externalisation, de l'intérim et du recrutement en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 360 ??millions d'euros et un bénéfice brut de 50 millions d'euros. Plus de 4.500 personnes travaillent actuellement pour le groupe.