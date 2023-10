Les aéroports européens pensent retrouver leurs passagers d'avant-crise dès 2024

Les gestionnaires d'aéroports européens estiment désormais qu'ils retrouveront dès l'année prochaine le volume de leurs passagers d'avant la crise sanitaire, un an plus tôt qu'escompté, a annoncé mercredi leur principale association.

ACI Europe, qui tablait initialement sur 91% cette année, envisage "un rattrapage complet du trafic en 2024, contre 2025 selon les précédentes prévisions", à 101,4% des volumes réalisés avant l'irruption du Covid-19. La pandémie avait provoqué un effondrement de 70% du nombre de passagers en un an en 2020, à 728 millions contre 2,4 milliards en 2019.

En 2022, dont le début avait été marqué par une nouvelle vague épidémique, les aéroports européens avaient retrouvé 79% de leurs voyageurs. ACI Europe a vu son optimisme conforté par une bonne saison estivale 2023, avec 97% de la fréquentation des mêmes mois de 2019 en juillet et 96,6% en août.

A plus long terme, et malgré le contexte actuel de "pression inflationniste", de "prix élevés des billets d'avion" et "de tensions géopolitiques croissantes", ACI Europe voit, à l'horizon 2027, le trafic passagers atteindre 109,2% de 2019.

L'organisation a toutefois mis en garde contre une reprise inégalement répartie selon les pays, les aéroports et les compagnies aériennes les desservant.