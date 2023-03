Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, le retour au calme se confirmant sur les marchés après deux semaines de tumulte liées aux chocs sur le système bancaire mondial.

Paris (+1,39%) et Francfort (+1,23%) sont au plus haut depuis le 10 mars, séance qui a marqué le début de la crise de confiance pour les banques en Europe. Milan (+1,56%) et Londres (+1,07%) ont aussi progressé nettement, sans atteindre ce seuil.