Les fédérations patronales et le VDAB organisent une journée de l'emploi en mai

Les fédérations patronales Voka et Agoria ainsi que le l'office flamand de l'emploi organiseront le 28 mai une journée dédiée à l'emploi destinée aux travailleurs du constructeur de bus Van Hool. La date a été choisie afin de laisser le temps à un éventuel repreneur de se manifester.

Les organisations soulignent leur volonté d'offrir une perspective aux travailleurs de l'entreprise. "Nous sommes menacés par la plus grande restructuration en six ans", souligne Tom Laveren, directeur du Voka pour la région Malines-Campine. "Nous agissons. Il y a beaucoup de talent et de savoir-faire chez Van Hool. S'il y a un grand redémarrage, ce serait très bien. Peu importe le scénario, nous nous tiendrons prêts."

Voka, Agoria et le VDAB estiment que les connaissances disponibles chez Van Hool seront très demandées. "Notre industrie a grand besoin de ces talents", précise Jolyce Demely, directrice chez Agoria Flandre. "Nous sommes également prêts pour tout recyclage ou formation continue que nous pouvons offrir par le biais du fonds de carrière de l'industrie."