Les habitants des Canaries manifestent contre le tourisme de masse

Pour la vingtaine de groupes sociaux et environnementaux qui ont appelé à la manifestation, le modèle économique actuel est nuisible à la fois pour les habitants et pour l'environnement. Ils exigent que les autorités limitent le nombre de touristes.

Les manifestants réclament notamment l'arrêt de la construction de deux nouveaux hôtels sur Tenerife, la plus grande et la plus développée des sept îles de l'archipel, et que les habitants aient leur mot à dire dans les prises de décision concernant le développement du tourisme.

- Crise du logement -

"Nous sommes fatigués de la surpopulation (...), de voir nos terres achetées par des étrangers qui ont l'argent pour acheter à nos grands-parents des terres que nous n'avons pas les moyens d'acquérir", a déclaré à l'AFP Nieves Rodrigues Rivera, une enseignante de 59 ans.