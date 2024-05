La Corée du Nord va déployer un nouveau lance-roquettes multiple en 2024

Ce dispositif sera "déployé dans les unités de l'Armée du peuple coréen (...) entre 2024 et 2026", selon l'agence de presse officielle KCNA.

Des images publiées par les médias officiels l'ont notamment montré en train de parler avec des responsables militaires lors d'une inspection du lanceur.

M. Kim a dit vouloir "porter au plus haut niveau" la production de ce nouvel armement et a par ailleurs annoncé "un changement important" pour "renforcer la capacité de combat de l'artillerie" du pays, sans donner plus de détails, selon KCNA.

De son côté, Pyongyang a affirmé que huit obus avaient "frappé leur cible", illustrant "le pouvoir destructeur du système de lance-roquettes multiple 240mm mis à jour".