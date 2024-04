Médicaments génériques: inquiétudes autour d'une vente du géant français Biogaran

Peu connu du grand public, Biogaran est toutefois présent dans la vie de nombreux Français. Il s'agit d'un géant des médicaments génériques, c'est-à-dire les traitements tombés dans le domaine public et dont la fabrication n'est pas réservée au propriétaire de leur brevet.

Moins chers que leurs versions brevetées, ces traitements sont donc très vendus. Biogaran revendique de produire une boîte de médicaments sur huit parmi toutes celles qui sont vendues en France.

Or, il pourrait passer sous contrôle étranger, selon des rumeurs de plus en plus insistantes. D'après Les Echos mercredi, Servier a mis en vente Biogaran depuis plusieurs mois et deux acquéreurs indiens sont sur les rangs.