Moins de voitures immatriculées en Europe en mars

En Belgique, la baisse d'immatriculation de nouvelles voitures était de 13,5% au mois de mars, ajoute ACEA. Dans les quatre plus gros marchés, l'Allemagne a enregistré la baisse la plus importante (-6,2%), suivie par l'Espagne (-4,7%), l'Italie (-3,7%) et la France (-1,5%).

En mars, les voitures tout électriques ont perdu des parts de marché en Europe, passant de 13,9 % en mars de l'année dernière à 13 %. En revanche, la part des voitures hybrides est passée de 24,4 % à 29 %. La part de voitures à essence ou diesel a baissé de 51,8% a 47,8% et représente donc moins de la moitié des immatriculations.