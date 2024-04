Nappes phréatiques: la situation s'améliore, point noir persistant en Languedoc-Roussillon

La situation des nappes phréatiques françaises s'est améliorée en mars, grâce notamment aux pluies importantes, plus de la moitié d'entre elles se trouvant désormais au-dessus des normales, avec toujours un point noir en Languedoc-Roussillon, selon le dernier bulletin du BRGM publié mardi.

"En mars, la situation s'améliore de nouveau par rapport au mois précédent. L'état des nappes est généralement satisfaisant: 27% des points d'observation sont sous les normales mensuelles, 15% sont comparables et 58% sont au-dessus (respectivement 36%, 18% et 46% en février)", résume le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son bulletin mensuel.