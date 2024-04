NEWELEC inaugure son bâtiment durable à Herstal et veut doubler son chiffre d'affaires

Fondée en 1985 à Liège, elle s'est spécialisée dans l'électrotechnique industrielle, offrant à ses clients des solutions de pointe pour réduire leur empreinte écologique et leur consommation énergétique. Faisant partie du Groupe Luminus depuis 2017, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires annuel et ses effectifs au cours des six dernières années.

L'événement, qui a rassemblé un grand nombre de représentants de l'industrie, de partenaires commerciaux et de membres de la communauté locale, a permis de découvrir les installations ultramodernes du nouveau bâtiment, "symbole de l'engagement continu de NEWELEC envers l'innovation et la croissance", commente la société dans un communiqué.